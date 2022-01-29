Токаев поручил найти вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе

Министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву дано поручение разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе (Алматинская область) с целью привлечения их к уголовной ответственности по закону. Касым-Жомарт Токаев

Ранее появилась информация о том, что неизвестные сломали кресты, памятники и оградки на кладбище в Алматинской области.