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08:02 30.01.2022

Менее 10 тысяч случаев заражения КВИ за сутки зафиксировали в Казахстане

Коронавирус Казахстан 30 января Фото: Zakon.kz
В стране зарегистрировали на 2278 заболевших меньше, чем днем ранее. Ни в одном регионе Казахстане не зарегистрировано больше двух тысяч заражений, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 января 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9 475 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 1 441,

  • в Алматы – 1 979,

  • в Шымкенте – 126,

  • в Акмолинской области –802,

  • в Актюбинской области – 268,

  • в Алматинской области – 332,

  • в Атырауской области – 196,

  • в ВКО – 198,

  • в Жамбылской области – 202,

  • в ЗКО – 503,

  • в Карагандинской области – 1 298,

  • в Костанайской области – 611,

  • в Кызылординской области – 70,

  • в Мангистауской области – 101,

  • в Павлодарской области – 900,

  • в СКО – 387,

  • в Туркестанской области – 61.

Всего в стране подтверждено 1 225 997 случая.

12 611 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 8 823,

  • в Алматы - 0,

  • в Шымкенте - 0,

  • в Акмолинской области - 347,

  • в Актюбинской области - 0,

  • в Алматинской области - 0,

  • в Атырауской области - 521,

  • в ВКО - 316,

  • в Жамбылской области - 0,

  • в ЗКО - 82,

  • в Карагандинской области - 957,

  • в Костанайской области - 97,

  • в Кызылординской области – 352,

  • в Мангистауской области - 207,

  • в Павлодарской области - 499,

  • в СКО - 264,

  • в Туркестанской области - 146.

Всего в стране выздоровело 1 057 783 человека от COVID-19.

Данияр Кунафин
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