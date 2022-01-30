Менее 10 тысяч случаев заражения КВИ за сутки зафиксировали в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 января 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9 475 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 1 441,

в Алматы – 1 979,

в Шымкенте – 126,

в Акмолинской области –802,

в Актюбинской области – 268,

в Алматинской области – 332,

в Атырауской области – 196,

в ВКО – 198,

в Жамбылской области – 202,

в ЗКО – 503,

в Карагандинской области – 1 298,

в Костанайской области – 611,

в Кызылординской области – 70,

в Мангистауской области – 101,

в Павлодарской области – 900,

в СКО – 387,

в Туркестанской области – 61.

Всего в стране подтверждено 1 225 997 случая.

12 611 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане - 8 823,

в Алматы - 0,

в Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 347,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 0,

в Атырауской области - 521,

в ВКО - 316,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 82,

в Карагандинской области - 957,

в Костанайской области - 97,

в Кызылординской области – 352,

в Мангистауской области - 207,

в Павлодарской области - 499,

в СКО - 264,

в Туркестанской области - 146.

Всего в стране выздоровело 1 057 783 человека от COVID-19.