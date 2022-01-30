Менее 10 тысяч случаев заражения КВИ за сутки зафиксировали в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 января 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 9 475 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 1 441,
в Алматы – 1 979,
в Шымкенте – 126,
в Акмолинской области –802,
в Актюбинской области – 268,
в Алматинской области – 332,
в Атырауской области – 196,
в ВКО – 198,
в Жамбылской области – 202,
в ЗКО – 503,
в Карагандинской области – 1 298,
в Костанайской области – 611,
в Кызылординской области – 70,
в Мангистауской области – 101,
в Павлодарской области – 900,
в СКО – 387,
в Туркестанской области – 61.
Всего в стране подтверждено 1 225 997 случая.
12 611 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 8 823,
в Алматы - 0,
в Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 347,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 0,
в Атырауской области - 521,
в ВКО - 316,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 82,
в Карагандинской области - 957,
в Костанайской области - 97,
в Кызылординской области – 352,
в Мангистауской области - 207,
в Павлодарской области - 499,
в СКО - 264,
в Туркестанской области - 146.
Всего в стране выздоровело 1 057 783 человека от COVID-19.