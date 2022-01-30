09:24 30.01.2022
18 казахстанцев скончались от КВИ и пневмонии за сутки
Фото: pixabay
На 30 января лечение от КВИ продолжают получать 156 342 человека (154 998+ и 1 354-), сообщает Zakon.kz.
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 30 января 2022 года предоставил Минздрав РК.
В стационарах лечатся 10 226 пациентов, на амбулаторном уровне – 146 116.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 393 пациента;
в состоянии крайней степени тяжести – 163;
на аппарате ИВЛ – 95.