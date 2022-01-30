Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:24 30.01.2022

18 казахстанцев скончались от КВИ и пневмонии за сутки

Коронавирус Казахстан Фото: pixabay
На 30 января лечение от КВИ продолжают получать 156 342 человека (154 998+ и 1 354-), сообщает Zakon.kz.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 30 января 2022 года предоставил Минздрав РК.

В стационарах лечатся 10 226 пациентов, на амбулаторном уровне – 146 116.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 393 пациента;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 163;

  • на аппарате ИВЛ – 95.

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Казахстанцам могут предоставить льготный кредит на первый семейный автомобиль
29.01.2022
Касым-Жомарт Токаев в интервью расскажет о причинах январских событий
29.01.2022
Глава ДГД Алматинской области освобожден от должности
29.01.2022
Токаев о решении стрелять по террористам: Я не думал, что скажут на Западе
29.01.2022
Не более двух сроков – Токаев заявил, что не будет менять Конституцию
29.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости