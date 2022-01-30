09:34 30.01.2022
Кызылординская область перешла в «желтую» зону
Фото: pixabay
Ранее в «зеленую» зону по распространению коронавируса перешла Туркестанская область, сообщает Zakon.kz.
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 января 2022 года предоставила Межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.
В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Кызылординская область.
В «зеленой» зоне: Туркестанская область.