Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:56 30.01.2022

Врач-диетолог предупредил о последствиях частого употребления фастфуда и полуфабрикатов

Гамбургер pixabay
По мнению врача-диетолога и эндокринолога Алексея Калинчева, регулярное употребление фастфуда и полуфабрикатов чревато целым рядом серьезных последствий, передает Zakon.kz.

Как отметил Калинчев в беседе с RT, основной вред от регулярного употребления нездорового питания — это лишние килограммы жира. Сначала лишний вес, а потом ожирение. Такой путь у 60% населения развитых стран. У остальных людей, которые не склонны к лишним килограммам, будет обострение хронических желудочно-кишечных заболеваний, хронического гастрита, панкреатита, желчекаменной болезни.

Кроме того, такой рацион может привести к целлюлиту. При этом данный эффект ярче выражается именно в случае с фастфудом, тогда как вред от полуфабрикатов проявляется в меньшей степени, считает эксперт.

По его словам, редкое употребление полуфабрикатов допустимо, но с условием полноценного трехразового питания.

Данияр Кунафин
Россия
Токаев о решении стрелять по террористам: Я не думал, что скажут на Западе
29.01.2022
Не более двух сроков – Токаев заявил, что не будет менять Конституцию
29.01.2022
Касым-Жомарт Токаев в интервью расскажет о причинах январских событий
29.01.2022
Глава ДГД Алматинской области освобожден от должности
29.01.2022
Я против того, чтобы «косить» кадры – Токаев
29.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости