Врач-диетолог предупредил о последствиях частого употребления фастфуда и полуфабрикатов

Как отметил Калинчев в беседе с RT, основной вред от регулярного употребления нездорового питания — это лишние килограммы жира. Сначала лишний вес, а потом ожирение. Такой путь у 60% населения развитых стран. У остальных людей, которые не склонны к лишним килограммам, будет обострение хронических желудочно-кишечных заболеваний, хронического гастрита, панкреатита, желчекаменной болезни.

Кроме того, такой рацион может привести к целлюлиту. При этом данный эффект ярче выражается именно в случае с фастфудом, тогда как вред от полуфабрикатов проявляется в меньшей степени, считает эксперт.

По его словам, редкое употребление полуфабрикатов допустимо, но с условием полноценного трехразового питания.