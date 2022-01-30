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13:06 30.01.2022

Анна Данилина не смогла выиграть дебютный Grand Slam

Анна Данилина и Беатрис Хаддад ktf.kz
Казахстанскo-бразильская пара Анна Данилина и Беатрис Хаддад Майя проиграли в финале Открытого Чемпионата Австралии по теннису, сообщает Zakon.kz.

В решающем матче Анна и Беатрис в упорном трехсетовом поединке уступили лучшей женской паре мира – чешкам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой. Первые ракетки AusOpen-2022 в парном разряде, проиграв первую партию 6:7, затем были удачливее в двух оставшихся – 6:4, 6:4. Олимпийские чемпионки Токио-2020 Крейчикова и Синякова завоевали четвертый трофей в парном разряде на турнирах Большего шлема.

29 января победителем в женском одиночном разряде Чемпионата Австралии стала местная теннисистка и первый номер мирового рейтинга Эшли Барти, обыгравшая в финале американку Даниэлу Коллинз – 6:3, 7:6.

А сегодня, 30 января, в 14:30 (по времени Нур-Султана) начнется финал у мужчин, где встречаются Рафаэль Надаль и Даниил Медведев.

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