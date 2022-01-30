Эксперт посоветовал заменить горячую ванну при ОРВИ на теплый пятиминутный душ

По словам врача, гигиена при заболевании не отменяется и крайне важна, ведь через пот выходят токсины, и надо помогать коже справляться с этим процессом, очищая ее. Но поддерживать гигиену нужно щадящими способами в зависимости от состояния больного, передает РИА Новости.

«Если человек совсем плохо себя чувствует и повышена температура, то нужно обойтись обтираниями полотенцем, смоченным в теплой воде, после чего насухо вытереть. Важно, чтобы температура в комнате была комфортной и не было сквозняков. Если у больного нет повышенной температуры и у него достаточно удовлетворительное самочувствие, то не повредит непродолжительный на пять-семь минут теплый, но не горячий душ. Главное – не допускать переохлаждения или перегрева. Горячая ванна при повышенной температуре не допускается», – отметил медик.

Он отметил, что организм борется с инфекцией, и все системы работают в режиме повышенной нагрузки, ускоряются обменные процессы, кровообращение, а горячая вода даст дополнительную нагрузку на сердце, спровоцирует еще большее повышение температуры. Поэтому ванну, как и баню, нужно отложить до полного выздоровления.

«Эфирные масла можно применять, не обязательно добавляя их в ванну. Масла употребляются издавна и обладают противовоспалительными, антиоксидантными, иммуномодулирующими и противовирусными свойствами. Можно капать их, например, на салфетку или использовать в специальных аромалампах», – добавил эксперт.

Врач также подчеркнул, что при первых признаках болезни можно дистанционно получить аудиоконсультацию врача, который оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней.