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12:58 30.01.2022

Эксперт посоветовал заменить горячую ванну при ОРВИ на теплый пятиминутный душ

Градусник pixabay
Горячую ванну при ОРВИ стоит заменить на теплый пятиминутный душ или обтирания, считает главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передает Zakon.kz.

По словам врача, гигиена при заболевании не отменяется и крайне важна, ведь через пот выходят токсины, и надо помогать коже справляться с этим процессом, очищая ее. Но поддерживать гигиену нужно щадящими способами в зависимости от состояния больного, передает РИА Новости.

«Если человек совсем плохо себя чувствует и повышена температура, то нужно обойтись обтираниями полотенцем, смоченным в теплой воде, после чего насухо вытереть. Важно, чтобы температура в комнате была комфортной и не было сквозняков. Если у больного нет повышенной температуры и у него достаточно удовлетворительное самочувствие, то не повредит непродолжительный на пять-семь минут теплый, но не горячий душ. Главное – не допускать переохлаждения или перегрева. Горячая ванна при повышенной температуре не допускается», – отметил медик.

Он отметил, что организм борется с инфекцией, и все системы работают в режиме повышенной нагрузки, ускоряются обменные процессы, кровообращение, а горячая вода даст дополнительную нагрузку на сердце, спровоцирует еще большее повышение температуры. Поэтому ванну, как и баню, нужно отложить до полного выздоровления.

«Эфирные масла можно применять, не обязательно добавляя их в ванну. Масла употребляются издавна и обладают противовоспалительными, антиоксидантными, иммуномодулирующими и противовирусными свойствами. Можно капать их, например, на салфетку или использовать в специальных аромалампах», – добавил эксперт.

Врач также подчеркнул, что при первых признаках болезни можно дистанционно получить аудиоконсультацию врача, который оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней.

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