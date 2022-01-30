15:19 30.01.2022
Умер актер Леонид Куравлев
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Известный российский и совесткий актер Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни. Незадолго до этого его госпитализировали в тяжелом состоянии, передает Zakon.kz.
Незадолго до этого артиста госпитализировали в тяжелом состоянии. Он находился на лечении от пневмонии в одной из городских клинических больниц. Его тесты на коронавирус были отрицательными.
Леонид Куравлев полюбился зрителям благодаря ролям в таких картинах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок», «Афоня» и многих других.