Умер актер Леонид Куравлев

Незадолго до этого артиста госпитализировали в тяжелом состоянии. Он находился на лечении от пневмонии в одной из городских клинических больниц. Его тесты на коронавирус были отрицательными.

Леонид Куравлев полюбился зрителям благодаря ролям в таких картинах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок», «Афоня» и многих других.