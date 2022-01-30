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Законодательство РК
16:30 30.01.2022

Подвижные люди менее подвержены осложнениям после COVID-19 – врач

люди заболевания Фото: pexels
Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об осложнениях после заболевания коронавирусом, передает Zakon.kz.

Эксперт отметил, что постинфекционные осложнения бывают после тяжелого гриппа, тяжелой бактериальной инфекции, поэтому и коронавирус - не исключение.

Как пишет RT, врач рекомендовал вести активный образ жизни, так как подвижные люди менее подвержены осложнениям и долгой реабилитации после инфекционных заболеваний.

Елена Беляева
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