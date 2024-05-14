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Чем опасна восьмичасовая сидячая работа, рассказал врач

Чем опасна восьмичасовая сидячая работа, рассказал врач, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2024 21:31 Фото: pixabay
Российский врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что восьмичасовой рабочий день в сидячем положении сокращает жизнь, передает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью изданию ОСН.

"У офисных работников страдает позвоночник, они испытывают мышечные боли", – подчеркнул врач.

По его мнению, в связи с этим в некоторых офисах сотрудники работают стоя за специальными столами. Кроме того, подобный образ жизни повышает риск развития деменции.

Специалист порекомендовал во время рабочего дня делать перерывы и заниматься физкультурой. Он подчеркнул, что каждые 40-45 минут необходимо делать комплекс упражнений или как минимум прогуливаться.

Ранее российский эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова 8 мая рассказала, что тяжелая умственная работа может защитить от деменции. Подробнее можно прочитать тут

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