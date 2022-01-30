16:50 30.01.2022
Золотую медаль завоевала казахстанка на престижном турнире в России
Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по женской борьбе Эльмира Сыздыкова стала победительницей крупного турнира Гран-при «Иван Ярыгин», передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, соревнования проходят в городе Красноярске.
Спортсменка стала победительницей в категории до 76 км. В финале Сыздыкова оказалась сильнее Ксении Дзибук из Беларуси - 15:4.
Отмечается, что в полуфинале она уверенно выиграла у россиянки Марии Силиной.
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