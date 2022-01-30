Золотую медаль завоевала казахстанка на престижном турнире в России

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, соревнования проходят в городе Красноярске.

Спортсменка стала победительницей в категории до 76 км. В финале Сыздыкова оказалась сильнее Ксении Дзибук из Беларуси - 15:4.

Отмечается, что в полуфинале она уверенно выиграла у россиянки Марии Силиной.

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