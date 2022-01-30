19:29 30.01.2022
Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия
Фото: pixabay
Экс-президент США Дональд Трамп заявил о том, что, вернувшись в конгресс, республиканцы инициируют антикоррупционное расследование против действующего президента Штатов Джо Байдена, передает Zakon.kz.
Как пишет РБК, Трамп выступил на митинге перед сторонниками в штате Техас.
Будьте уверены, что, когда республиканцы отвоюют конгресс, коррупция Байдена будет расследована и выставлена напоказ конгрессом. (...) Миллионы долларов, которые Байдены взяли у Китая, также объясняют, почему Джо отказался привлекать (китайскую) коммунистическую партию к ответу за вирус, выпущенный на нас и остальной мир.Дональд Трамп
Также бывший глава США добавил, что при гипотетической победе на выборах в 2024 году он помилует участников штурма Капитолия, «потому что с ними обходятся несправедливо».
Инцидент произошел 6 января 2021 года. Мирный митинг протеста у здания Капитолия США перерос в вооруженное столкновение.