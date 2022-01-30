Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия

Как пишет РБК, Трамп выступил на митинге перед сторонниками в штате Техас.

Будьте уверены, что, когда республиканцы отвоюют конгресс, коррупция Байдена будет расследована и выставлена напоказ конгрессом. (...) Миллионы долларов, которые Байдены взяли у Китая, также объясняют, почему Джо отказался привлекать (китайскую) коммунистическую партию к ответу за вирус, выпущенный на нас и остальной мир. Дональд Трамп

Также бывший глава США добавил, что при гипотетической победе на выборах в 2024 году он помилует участников штурма Капитолия, «потому что с ними обходятся несправедливо».

Инцидент произошел 6 января 2021 года. Мирный митинг протеста у здания Капитолия США перерос в вооруженное столкновение.