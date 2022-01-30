Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:29 30.01.2022

Трамп пообещал помиловать участников штурма Капитолия

США Фото: pixabay
Экс-президент США Дональд Трамп заявил о том, что, вернувшись в конгресс, республиканцы инициируют антикоррупционное расследование против действующего президента Штатов Джо Байдена, передает Zakon.kz.

Как пишет РБК, Трамп выступил на митинге перед сторонниками в штате Техас.

Будьте уверены, что, когда республиканцы отвоюют конгресс, коррупция Байдена будет расследована и выставлена напоказ конгрессом. (...) Миллионы долларов, которые Байдены взяли у Китая, также объясняют, почему Джо отказался привлекать (китайскую) коммунистическую партию к ответу за вирус, выпущенный на нас и остальной мир.Дональд Трамп

Также бывший глава США добавил, что при гипотетической победе на выборах в 2024 году он помилует участников штурма Капитолия, «потому что с ними обходятся несправедливо».

Инцидент произошел 6 января 2021 года. Мирный митинг протеста у здания Капитолия США перерос в вооруженное столкновение.

Елена Беляева
США
Не более двух сроков – Токаев заявил, что не будет менять Конституцию
29.01.2022
Токаев о решении стрелять по террористам: Я не думал, что скажут на Западе
29.01.2022
Я против того, чтобы «косить» кадры – Токаев
29.01.2022
Разговора о личных привилегиях во время январских событий не было – Токаев
29.01.2022
Токаев: Миссия главы государства – принимать трудные решения
29.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости