Умерла мультипликатор «Чебурашки» и «Дядюшки Ау»

Майя Николаевна Бузинова, одушевившая Чебурашку. Юрий Норштейн часто говорит, что вся уникальность, трогательность, беззащитность и нежность этого персонажа – от нее, от «Майечки». «Варежка», «Золотой мальчик», «Айболит и Бармалей», «Самый маленький гном» и еще десятки мультфильмов наполнились жизнью благодаря таланту аниматора Бузиновой. А потом они с мужем Иосифом Доукшей ушли на «Экран» и стали режиссерами: «Дядюшка Ау», «Свинопас», «Маленький рыжик», «Соловей», «Новоселье у братца Кролика» и т.д. Светлая память. Шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков

Об этом Капков написал в Facebook.

Бузинова с 1947 по 1954 год училась в Московском художественно-промышленном училище им. М.И. Калинина. С 1956 по 1977 год работала на киностудии «Союзмультфильм».