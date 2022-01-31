Пандемия коронавируса вряд ли завершится на «омикрон-штамме» - эксперт

Как пишет ТАСС, данные исследований свидетельствуют о том, что ревакцинированные «Спутником Лайт» в течение трех месяцев имеют 100% защиту против заражения «омикрон-штаммом».

75% вакцинированных содержат вируснейтрализующие антитела к «омикрон-штамму». Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы «Спутником Лайт», то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имело вируснейтрализующие антитела. Александр Гинцбург

Он также заявил о неуверенности в том, что пандемия закончится на «омикрон-штамме».

- Не берусь утверждать, что это финальная стадия, это было бы совершенно неправильно. Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19. Пока мы только боремся с последствиями, начинаем тушить пожар, когда этот пожар уже горит, - заключил академик.