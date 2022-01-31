07:26 31.01.2022
Снег и метель ожидаются в Казахстане 31 января
Фото: pixabay
На большей части территории страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов синоптики обещают неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.
По прогнозу РГП «Казгидромет» осадки выпадут преимущественно в виде снега, ожидаются усиление ветра, метель, гололед. Лишь на юге республики установится погода без осадков. Местами возможен туман.
На севере и востоке Акмолинской области синоптики прогнозируют низовую метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Ночью на севере Актюбинской области ожидается низовая метель, на севере и северо-востоке региона, в Алматинской, Атырауской и Мангистауской областях – туман и гололед.
На юге ВКО и Костанайской области будет низовая метель, на остальной территории – усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юге ЗКО – туман, на севере, северо-востоке – усиление ветра.
На западе СКО – низовая метель, днем – усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области, на севере Кызылординской области, на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области синоптики обещают туман.