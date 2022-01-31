Число заболевших COVID-19 за сутки значительно снизилось в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 31 января 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрирован 7491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 1194,

в Алматы – 1556,

в Шымкенте – 26,

в Акмолинской области – 715,

в Актюбинской области – 78,

в Алматинской области – 305,

в Атырауской области – 168,

в ВКО – 189,

в Жамбылской области – 103,

в ЗКО – 263,

в Карагандинской области – 954,

в Костанайской области – 586,

в Кызылординской области – 55,

в Мангистауской области – 53,

в Павлодарской области – 880,

в СКО – 341,

в Туркестанской области – 25.

Всего в стране подтверждено 1 233 488 случаев.

12 080 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 5 239,

в Алматы – 3226,

в Шымкенте – 84,

в Акмолинской области – 400,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 534,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 302,

в Жамбылской области – 124,

в ЗКО – 35,

в Карагандинской области – 849,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 373,

в Мангистауской области – 197,

в Павлодарской области – 449,

в СКО – 262,

в Туркестанской области – 6.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 069 863 человека.