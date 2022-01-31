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08:01 31.01.2022

Число заболевших COVID-19 за сутки значительно снизилось в Казахстане

Коронавирус Казахстан 31 января Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В стране зарегистрировали на 1984 заболевших меньше, чем днем ранее. Количество заболевших в Нур-Султане приближается к тысяче, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 31 января 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрирован 7491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 1194,

  • в Алматы – 1556,

  • в Шымкенте – 26,

  • в Акмолинской области – 715,

  • в Актюбинской области – 78,

  • в Алматинской области – 305,

  • в Атырауской области – 168,

  • в ВКО – 189,

  • в Жамбылской области – 103,

  • в ЗКО – 263,

  • в Карагандинской области – 954,

  • в Костанайской области – 586,

  • в Кызылординской области – 55,

  • в Мангистауской области – 53,

  • в Павлодарской области – 880,

  • в СКО – 341,

  • в Туркестанской области – 25.

Всего в стране подтверждено 1 233 488 случаев.

12 080 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 5 239,

  • в Алматы – 3226,

  • в Шымкенте – 84,

  • в Акмолинской области – 400,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 534,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 302,

  • в Жамбылской области – 124,

  • в ЗКО – 35,

  • в Карагандинской области – 849,

  • в Костанайской области – 0,

  • в Кызылординской области – 373,

  • в Мангистауской области – 197,

  • в Павлодарской области – 449,

  • в СКО – 262,

  • в Туркестанской области – 6.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 069 863 человека.

Данияр Кунафин
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