Число заболевших COVID-19 за сутки значительно снизилось в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 31 января 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрирован 7491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 1194,
в Алматы – 1556,
в Шымкенте – 26,
в Акмолинской области – 715,
в Актюбинской области – 78,
в Алматинской области – 305,
в Атырауской области – 168,
в ВКО – 189,
в Жамбылской области – 103,
в ЗКО – 263,
в Карагандинской области – 954,
в Костанайской области – 586,
в Кызылординской области – 55,
в Мангистауской области – 53,
в Павлодарской области – 880,
в СКО – 341,
в Туркестанской области – 25.
Всего в стране подтверждено 1 233 488 случаев.
12 080 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 5 239,
в Алматы – 3226,
в Шымкенте – 84,
в Акмолинской области – 400,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 534,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 302,
в Жамбылской области – 124,
в ЗКО – 35,
в Карагандинской области – 849,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 373,
в Мангистауской области – 197,
в Павлодарской области – 449,
в СКО – 262,
в Туркестанской области – 6.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 069 863 человека.