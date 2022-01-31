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10:26 31.01.2022

S&P подтвердило рейтинги «Банка ЦентрКредит» на уровне «B/Стабильный/B» и рейтинг по национальной шкале «kzBBB-»

рейтинг банка Фото: пресс-служба Банка ЦентрКредит
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитные рейтинги «Банка ЦентрКредит» на уровне «B/B» и его рейтинг по национальной шкале на уровне «kzBBB-».

Несмотря на рост неопределенности, прогнозы по рейтингам БЦК остались прежними после пересмотра критериев.

Рейтинги «Банка ЦентрКредит» отражают значительную долю банка в ключевых для него сегментах бизнеса, в том числе в розничном, а также хорошую узнаваемость бренда. По нашему мнению, банк будет демонстрировать более стабильное качество активов в ближайшие 12-18 месяцев. Мы также полагаем, что банк будет поддерживать дальнейшее восстановление показателей прибыльности, – сообщает рейтинговое агентство S&P.

Как отметило агентство, в последние годы казахстанские банки, включая «Банк ЦентрКредит», достигли значительного прогресса в сокращении объема проблемных кредитов, что влияет на хорошую динамику функционирования финансовых институтов. Кроме того, банки, имеющие рейтинг «B» и выше, обладают высокой самостоятельной финансовой устойчивостью.

Как правило, такой рейтинг получают организации, имеющие высоко оцениваемые и прочные рыночные позиции, а также хорошие финансовые показатели.

Подтверждение рейтингов «Банка ЦентрКредит» с прогнозом «Стабильный» напрямую связано с доверием наших любимых клиентов, которым мы очень дорожим. Данные результаты были получены благодаря стратегии развития БЦК, направленной на организацию благоприятной экосреды для клиентов и сотрудников с фокусом на развитие розничного бизнеса и МСБ, а также на цифровизацию и качественные изменения в бизнес-процессах. Мы намерены продолжать эффективную работу по улучшению собственной бизнес-модели для удобства наших клиентов, создавая больше технологичных сервисов и продуктов.Председатель правления банка Галим Хусаинов

К слову, S&P Global Ratings является одним из мировых лидеров в сфере предоставления независимых исследований и эталонных показателей, связанных с оценкой кредитного риска. Рейтинговое агентство имеет подразделения в 28 странах мира, где работают более 1500 кредитных аналитиков.

О «Банке ЦентрКредит»

Акционерное общество «Банк ЦентрКредит» создано 19 сентября 1988 года и является одним из первых и крупнейших коммерческих банков Казахстана с универсальной бизнес-моделью. Банк имеет широкую филиальную сеть и обслуживает юридических и физических лиц в 125 структурных подразделениях. Корреспондентская сеть банка насчитывает порядка 40 иностранных банков.

Подробная информация на официальном сайте банка.

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