Как инвестору заработать на мировых проблемах с поставками товаров

Что происходит?

Если в 2021 году по сравнению с началом 2020 года среднее время доставки товаров выросло с двух до четырех, а на отдельных маршрутах – и вовсе до шести-восьми недель, то уже в октябре прошлого года был отмечен очередной рекорд – в американских портах ожидали очереди на разгрузку сразу 100 морских судов. При этом в начале 2022 года ситуация несколько стабилизировалась, но все еще очень далека от разрешения.

Логистическому кризису способствовало сразу несколько разных факторов. Это и резкий рост спроса на товары после снятия ограничений из-за коронавируса в разных странах, и недостаток работников в этой сфере. Так, например, по данным Американской ассоциации грузовиков, в конце 2021 года рынку не хватало 80 тыс. человек. Если говорить именно о проблемах в морских перевозках, то одной из основных причин сильных задержек здесь является дефицит контейнеров в Китае.

Какие меры предпринимаются?

В таких условиях цены на перевозки сильно выросли, и, по данным международного аналитического агентства Drewry, средняя цена на морские контейнерные перевозки (World Container Index, который показывает стоимость перевозки одного контейнера по основным маршрутам между США, ЕС и Азией) по состоянию на 13 января составляет 9544 долларов за контейнер – рост только за первые недели января 2022 года составил 1,4%. А по сравнению с 2020 годом этот показатель вырос более чем в три раза.

Власти США, которые испытывают самые большие проблемы в связи с затянутыми сроками доставки товаров, приняли энергичные меры для решения проблемы. Так, например, в конце 2021 года два самых крупных порта в США – в Лос-Анджелесе и Лонг-Бич – начали работать круглосуточно и без выходных, чтобы быстрее разгрузить все скопившиеся суда. Но, несмотря на это решение, пока мировой логистический кризис еще очень далек от завершения.

Как заработать на этом?

Грамотный инвестор понимает, что во время кризиса открываются большие возможности для того, чтобы купить ценные бумаги компаний, деятельность которых зависит от своевременной доставки и удачной логистики.

В нынешней ситуации стоит обратить внимание на ценные бумаги в том числе и крупных электронных торговых площадок. Так, например, за последний год акции китайской Alibaba уже подешевели почти в два раза по мере признаков улучшения на мировом логистическом рынке. Сейчас как раз подходящий момент для того, чтобы купить акции этой компании по выгодной цене. Также интересны для инвестора и акции интернет-аукциона eBay. Они уже подорожали с начала 2022 года на 14%.

С чего начать?

Инвестировать и получать прибыль на акциях крупнейших компаний мира можно вместе с торговой платформой Libertex от Forex Club Libertex. Она предоставляет инвесторам по всему миру, в том числе и тем, кто живет в Казахстане, доступ более чем к 250 различным финансовым активам – акциям, фондовым индексам, криптовалютам, металлам, сырью и многим другим.

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