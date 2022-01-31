Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:26 31.01.2022

Ускорить встречу с любовью всей жизни: рекомендации для знаков зодиака

гороскоп pixabay
Астрологи рассказали, как получить то, чего у вас никогда не было, передает Zakon.kz.

По информации интернет-издания «Пятого канала», если ваше сердце до сих пор свободно или нынешние отношения не устраивают, то нужно что-то изменить в своей жизни.

Овны, вам необходимо научиться расставаться с прошлым. Постоянно оглядываясь назад и возвращаясь к бывшим, вы можете не заметить своего счастья в настоящем.

Тельцам стоит убрать выстроенные вокруг себя стены и начать уже подпускать к себе людей поближе. Все время сохраняя неприступность, вы не даете шанса даже познакомиться с тем, кто может стать вашей судьбой.

У Близнецов все проще – главный человек в вашей жизни появится ровно тогда, когда вы сами будете к этому готовы. Поэтому следует больше внимания уделять самосовершенствованию.

У Раков похожая на Овнов ситуация — они боятся отпустить прошлое, потому что видят в нем единственную опору. Но жизнь не стоит на месте, поэтому и вам нужно двигаться дальше.

Гордость Львов порой не позволяет им услышать зов сердца. Звезды рекомендуют вам хоть иногда убавлять голос своего эго и прислушиваться к тому, куда ведут чувства.

Девы иногда бывают слишком избирательны и придирчивы. Поймите, что пределов совершенства не существует, поэтому присмотритесь к тому, что есть вокруг вас прямо сейчас.

Весы, вам придется серьезно потрудиться, если вы хотите как можно скорее найти свою половинку. Научитесь отделять плохое от хорошего и начните ценить тех, кто любит вас такими, какие вы есть.

Скорпионы часто заводят временные отношения, чтобы ожидать любовь всей жизни с весельем и легкостью. Однако именно эти романы не подпускают к вам того, кто подарит вам счастье.

Стрельцы, вы найдете своего единственного и неповторимого партнера сразу же, как только покинете зону комфорта. Чтобы получить то, чего у вас никогда не было, надо делать то, что вы никогда не делали.

Козерогам нужно перестать бояться и избегать отношений, чтобы найти свою любовь. Научитесь давать шанс себе и другим.

Излишняя категоричность и максимализм может помешать найти единственного и неповторимого партнера Водолеям. Научитесь идти на компромисс, и вы не заметите, как рядом с вами окажется верный спутник жизни.

Заниженная самооценка зачастую не дает Рыбам открыться перед людьми в полной мере. Когда вы станете объективно оценивать себя, то в вашу жизнь придет тот, кого вы действительно заслуживаете.

Новость по теме

Названы пять самых крепких союзов по знакам зодиака

Айсулу Омарова
Интересное
Скончался актер Леонид Куравлев
30.01.2022
Для чего нужно отключать мобильный интернет на ночь, рассказал IT-специалист
30.01.2022
Низовая метель, гололед и порывистый ветер ожидаются в Казахстане
30.01.2022
Золотую медаль завоевала казахстанка на престижном турнире в России
30.01.2022
Анна Данилина не смогла выиграть дебютный Grand Slam
30.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости