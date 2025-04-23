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Покажи мне любовь: как выражают чувства знаки зодиака

Как все знаки Зодиака проявляют любовь , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 06:06 Фото: pixabay
Астрологи рассказали о проявлении любви всеми знаками зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овны пылают. Представители этого знака зодиака говорят: "Ты мне нравишься" и целует сразу.

Тельцы накормят, укроют, выслушают. Это и есть его "люблю".

Близнецы скажут 100 слов, 99 из них – о вас.

Раки ничего не скажут, но посмотрят так, что сразу становится все понятно.

У Львов любовь – как солнечный свет. Теплая и яркая.

Девы заметят, что у тебя разболелось горло и принесут лекарство.

Весы сделают все красиво. Даже молчание рядом с ними становится уютным.

Скорпионы не отпустят. Ни взглядом, ни душой.

Стрельцы любят под девизом: "Ты и я – идеальная команда для великих приключений".

Любовь Козерогов – это фундамент. Молчат, но крепко держат любимого человека за руку.

У Водолеев любовь необычная, но преданный. Ваша вселенная – в их глазах.

Рыбы любят до мурашек. До слез. До песен.

Поговорки и анекдоты про отношения между невесткой и свекровью всегда будут актуальны, так как тема достаточно острая. Психолог, системный расстановщик Кира Бакунина рассказала, что в практике очень часто встречается с этими конфликтами.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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