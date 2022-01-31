Советы юриста: возмещение ущерба, нанесенного в период ЧП

Приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 января 2022 года №7 утверждены правила возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года.

В силу п. 2 указанных правил возмещение имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков в отдельных регионах, произошедших в январе 2022 года, производится путем возмещения стоимости утраченного имущества или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества, принадлежащего указанным категориям (далее – владельцы имущества), за исключением имущества, застрахованного в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности и по условиям заключенного договора страхования.

Случаи угона транспортных средств расследуются в рамках уголовного законодательства, за исключением доказанных фактов уничтожения транспортных средств в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года.

Для возмещения стоимости утраченного или стоимости работ на восстановление поврежденного имущества владелец имущества представляет в региональную комиссию и (или) комиссию фонда посредством электронной платформы infokazakhstan.kz заявление о возмещении причиненного имущественного вреда, заполненное по установленной форме и удостоверенное электронно-цифровой подписью.

В случае невозможности личного обращения владельца имущества с заявлением о возмещении причиненного имущественного вреда могут обратиться лица, действующие на основании доверенности в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

К заявлению о возмещении причиненного имущественного вреда владелец имущества прилагает копию постановления органа, ведущего уголовное преследование, о признании владельца имущества потерпевшим по уголовным делам, связанным с массовыми беспорядками в отдельных регионах в январе 2022 года, а также фото- и видеосъемку, подтверждающую факты повреждения, уничтожения и (или) хищения имущества в результате беспорядков, а также оценку ущерба.

На сайте Палаты аудиторов, а также infokazakhstan.kz вы можете ознакомиться со списком аккредитованных акиматом Алматы аудиторских компаний.

Если ваше автотранспортное средство не подлежит восстановлению, необходимо представить копию техпаспорта, отчет об оценке с учетом износа, заявление об отсутствии договора полного страхования транспортного средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (КАСКО).

Для пострадавшего недвижимого имущества, по ломбардам, обменным пунктам утвержден следующий перечень: техпаспорт объекта недвижимости (жилища), акт технического обследования, дефектная ведомость, подписанная и заверенная печатями членов региональной комиссии; смета расходов на восстановление поврежденного имущества; для индивидуальных предпринимателей – копия удостоверения личности, талон индивидуального предпринимателя, а для юридических лиц – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;

К заявлению о возмещении причиненного имущественного вреда по ломбардам и обменным пунктам дополнительно предоставляются документы:

для поврежденного, уничтоженного, похищенного движимого имущества (в том числе оборудования, товарно-материальных ценностей) – заключение судебной экспертизы по определению суммы ущерба (судебно-бухгалтерская или судебно-товароведческая) в рамках УПК; для недвижимого имущества – заключение судебной экспертизы (судебно-строительная) в рамках Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК); письменное заявление установленного образца о передаче государству права требования на возмещение ущерба в пределах определенной компенсации, а также об отказе и передаче в собственность государства похищенного имущества, обнаруженного и изъятого в рамках расследования уголовного дела.

Возмещение имущественного вреда, причиненного физическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в результате беспорядков в отдельных регионах Республики Казахстан, произошедших в январе 2022 года, осуществляется в порядке, предусмотренном правилами предоставления жилых помещений, возмещения материального ущерба, предоставления необходимой помощи физическим лицам, пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения, утвержденными постановлением правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2008 года №860.

Жанетта Камелева — председатель Алматинского филиала ПЮК «Adilzanger».