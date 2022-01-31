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Законодательство РК
12:17 31.01.2022

В РК снизили порог для постановки на учет в качестве плательщика НДС

постановка на учет по НДС Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 1 января 2022 года в Казахстане снижен порог для постановки на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость с 30 000 до 20 000-кратного размера месячного расчетного показателя (МРП), сообщает Zakon.kz.
Минимум оборота для постановки на регистрационный учет по НДС составил 20 000-кратный размер МРП, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.Комитет госдоходов МФ РК

В 2022 году МРП установлен в размере 3063 тенге, следовательно, минимум оборота для постановки на регистрационный учет по НДС составит 61 млн 260 тыс. тенге. В 2021 году порог составлял 30 000-кратный размер МРП, соответственно, 87 млн 510 тыс. тенге.

В связи с чем Комитет государственных доходов призывает налогоплательщиков своевременно осуществить постановку на регистрационный учет в качестве плательщика НДС.

Как отметили в комитете, для ИП, применяющих специальный налоговый учет на основе упрощенной декларации, есть возможность увеличить порог для постановки в качестве плательщика НДС.

Для этого необходимо применять трехкомпонентную интегрированную систему (ТИС).

В чем преимущество применения ТИС для ИП

Увеличен порог по НДС с 20 тыс. МРП до 134 184 МРП, то есть с 61,2 млн тенге до 411 млн тенге. Однако необходимо учесть, что данное увеличение распространяется только на обороты, проводимые в безналичной форме (то есть расчеты с покупателями через банковские карточки) с использованием ТИС.

Таким образом, ИП, применяющие СНР на основе упрощенной декларации, имеют возможность применять ТИС и не вставать на регистрационный учет по НДС.

Что нужно для использования ТИС

  1. Зайти на сайт Комитета государственных доходов МФ РК по ссылке и выбрать модель ТИС.

  2. Связаться с разработчиком ТИС для его установки.

  3. Зайти в кабинет налогоплательщика, выбрать соответствующую форму заявления, заполнить и произвести регистрацию ТИС в органах государственных доходов.

Лариса Черненко
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