В РК снизили порог для постановки на учет в качестве плательщика НДС

Минимум оборота для постановки на регистрационный учет по НДС составил 20 000-кратный размер МРП, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года. Комитет госдоходов МФ РК

В 2022 году МРП установлен в размере 3063 тенге, следовательно, минимум оборота для постановки на регистрационный учет по НДС составит 61 млн 260 тыс. тенге. В 2021 году порог составлял 30 000-кратный размер МРП, соответственно, 87 млн 510 тыс. тенге.

В связи с чем Комитет государственных доходов призывает налогоплательщиков своевременно осуществить постановку на регистрационный учет в качестве плательщика НДС.

Как отметили в комитете, для ИП, применяющих специальный налоговый учет на основе упрощенной декларации, есть возможность увеличить порог для постановки в качестве плательщика НДС.

Для этого необходимо применять трехкомпонентную интегрированную систему (ТИС).

В чем преимущество применения ТИС для ИП

Увеличен порог по НДС с 20 тыс. МРП до 134 184 МРП, то есть с 61,2 млн тенге до 411 млн тенге. Однако необходимо учесть, что данное увеличение распространяется только на обороты, проводимые в безналичной форме (то есть расчеты с покупателями через банковские карточки) с использованием ТИС.

Таким образом, ИП, применяющие СНР на основе упрощенной декларации, имеют возможность применять ТИС и не вставать на регистрационный учет по НДС.

Что нужно для использования ТИС