В РК снизили порог для постановки на учет в качестве плательщика НДС
Минимум оборота для постановки на регистрационный учет по НДС составил 20 000-кратный размер МРП, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.Комитет госдоходов МФ РК
В 2022 году МРП установлен в размере 3063 тенге, следовательно, минимум оборота для постановки на регистрационный учет по НДС составит 61 млн 260 тыс. тенге. В 2021 году порог составлял 30 000-кратный размер МРП, соответственно, 87 млн 510 тыс. тенге.
В связи с чем Комитет государственных доходов призывает налогоплательщиков своевременно осуществить постановку на регистрационный учет в качестве плательщика НДС.
Как отметили в комитете, для ИП, применяющих специальный налоговый учет на основе упрощенной декларации, есть возможность увеличить порог для постановки в качестве плательщика НДС.
Для этого необходимо применять трехкомпонентную интегрированную систему (ТИС).
В чем преимущество применения ТИС для ИП
Увеличен порог по НДС с 20 тыс. МРП до 134 184 МРП, то есть с 61,2 млн тенге до 411 млн тенге. Однако необходимо учесть, что данное увеличение распространяется только на обороты, проводимые в безналичной форме (то есть расчеты с покупателями через банковские карточки) с использованием ТИС.
Таким образом, ИП, применяющие СНР на основе упрощенной декларации, имеют возможность применять ТИС и не вставать на регистрационный учет по НДС.
Что нужно для использования ТИС
Зайти на сайт Комитета государственных доходов МФ РК по ссылке и выбрать модель ТИС.
Связаться с разработчиком ТИС для его установки.
Зайти в кабинет налогоплательщика, выбрать соответствующую форму заявления, заполнить и произвести регистрацию ТИС в органах государственных доходов.