Постановка на учет иностранных компаний – плательщиков НДС: утверждены правила

Приказом министра финансов от 28 октября 2025 года утверждены Правила условной постановки на регистрационный учет плательщика налога на добавленную стоимость, сообщает Zakon.kz.

Условная постановка на регистрационный учет плательщика НДС осуществляется Комитетом государственных доходов МФ РК путем формирования реестра иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории республики – плательщика НДС.

В реестр иностранных компаний включаются следующие данные:

бизнес-идентификационный номер (БИН);

полное наименование иностранной компании;

номер государственной регистрации в стране резидентства иностранной компании;

номер налоговой регистрации в стране резидентства иностранной компании;

юридический адрес:

а) страна; в) населенный пункт, с) улица, d) дом, e) офис или квартира;

мсc код;

мерчент ID;

мерчент name;

вид деятельности;

наименование сайта;

электронный адрес;

банковские реквизиты для уплаты НДС;

банковские реквизиты для приема платежей за реализованные товары и услуги;

фамилия, имя, отчество руководителя иностранной компании;

фамилия, имя, отчество законного представителя;

электронный адрес законного представителя.

Иностранная компания посредством интегрированной системы налогового администрирования представляет в Комитет письмо-подтверждение о постановке на регистрационный учет плательщика налога на добавленную стоимость.

К письму-подтверждению прикрепляются нотариально заверенные копии следующих документов:

учредительных (устав, учредительный договор, оформленное в письменном виде решение об учреждении юридического лица (решение единственного учредителя) в случае, если юридическое лицо учреждено одним лицом);

подтверждающих государственную регистрацию в стране резидентства иностранной компании;

подтверждающих налоговую регистрацию, в стране резидентства иностранной компании;

приказа или доверенности на предоставление полномочий законному представителю иностранной компании на представление в Комитет письма-подтверждения о постановке на регистрационный учет плательщика НДС.

При этом прикрепляемые документы переводятся на казахский или русский язык с нотариальным заверением.

Указывается, что иностранная компания представляет в Комитет письмо-подтверждение не позднее одного месяца с даты осуществления первого платежа покупателем товара или услуги.

Комитет для формирования БИН электронным способом направляет в Министерство юстиции письмо-подтверждение в течение одного рабочего дня.

В свою очередь Министерство юстиции направляет в Комитет электронное извещение о присвоении БИН иностранной компании не позднее одного рабочего дня с даты получения письма-подтверждения от Комитета.

Затем Комитет на сайте kgd.gov.kz в разделе "Реестр иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории Республики Казахстан" публикует список иностранных компаний, зарегистрированных в качестве плательщика НДС, в течение трех рабочих дней со дня получения извещения о присвоении БИН иностранной компании.

После присвоения БИН иностранной компании БИН отображается в письме-подтверждении, поданном посредством интегрированной системы налогового администрирования.

Предусматривается, что иностранная компания уведомляет Комитет об изменении или дополнении данных, подлежащих включению в реестр иностранных компаний, не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем внесения изменений или дополнений данных, путем представления уведомления об изменении или дополнении данных, подлежащих включению в реестр иностранных компаний – плательщика налога на добавленную стоимость.

Комитет вносит изменения или дополнения в реестр иностранной компании в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем представления уведомления.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.