Постановка на учет иностранных компаний – плательщиков НДС: утверждены правила
Условная постановка на регистрационный учет плательщика НДС осуществляется Комитетом государственных доходов МФ РК путем формирования реестра иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории республики – плательщика НДС.
В реестр иностранных компаний включаются следующие данные:
- бизнес-идентификационный номер (БИН);
- полное наименование иностранной компании;
- номер государственной регистрации в стране резидентства иностранной компании;
- номер налоговой регистрации в стране резидентства иностранной компании;
- юридический адрес:
а) страна; в) населенный пункт, с) улица, d) дом, e) офис или квартира;
- мсc код;
- мерчент ID;
- мерчент name;
- вид деятельности;
- наименование сайта;
- электронный адрес;
- банковские реквизиты для уплаты НДС;
- банковские реквизиты для приема платежей за реализованные товары и услуги;
- фамилия, имя, отчество руководителя иностранной компании;
- фамилия, имя, отчество законного представителя;
- электронный адрес законного представителя.
Иностранная компания посредством интегрированной системы налогового администрирования представляет в Комитет письмо-подтверждение о постановке на регистрационный учет плательщика налога на добавленную стоимость.
К письму-подтверждению прикрепляются нотариально заверенные копии следующих документов:
- учредительных (устав, учредительный договор, оформленное в письменном виде решение об учреждении юридического лица (решение единственного учредителя) в случае, если юридическое лицо учреждено одним лицом);
- подтверждающих государственную регистрацию в стране резидентства иностранной компании;
- подтверждающих налоговую регистрацию, в стране резидентства иностранной компании;
- приказа или доверенности на предоставление полномочий законному представителю иностранной компании на представление в Комитет письма-подтверждения о постановке на регистрационный учет плательщика НДС.
При этом прикрепляемые документы переводятся на казахский или русский язык с нотариальным заверением.
Указывается, что иностранная компания представляет в Комитет письмо-подтверждение не позднее одного месяца с даты осуществления первого платежа покупателем товара или услуги.
Комитет для формирования БИН электронным способом направляет в Министерство юстиции письмо-подтверждение в течение одного рабочего дня.
В свою очередь Министерство юстиции направляет в Комитет электронное извещение о присвоении БИН иностранной компании не позднее одного рабочего дня с даты получения письма-подтверждения от Комитета.
Затем Комитет на сайте kgd.gov.kz в разделе "Реестр иностранных компаний, осуществляющих деятельность посредством интернет-площадки на территории Республики Казахстан" публикует список иностранных компаний, зарегистрированных в качестве плательщика НДС, в течение трех рабочих дней со дня получения извещения о присвоении БИН иностранной компании.
После присвоения БИН иностранной компании БИН отображается в письме-подтверждении, поданном посредством интегрированной системы налогового администрирования.
Предусматривается, что иностранная компания уведомляет Комитет об изменении или дополнении данных, подлежащих включению в реестр иностранных компаний, не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем внесения изменений или дополнений данных, путем представления уведомления об изменении или дополнении данных, подлежащих включению в реестр иностранных компаний – плательщика налога на добавленную стоимость.
Комитет вносит изменения или дополнения в реестр иностранной компании в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем представления уведомления.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.