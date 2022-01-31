12:41 31.01.2022
«Казцинк» сделает свой вклад в фонд «Қазақстан халқына»
Фото: пресс-служба «Казцинк»
13 млрд тенге группа компаний «Казцинк» внесет в общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» («Народу Казахстана»).
Средства в нем используются для решения наиболее важных социальных задач.
Напомним, новый фонд создан в январе 2022 года по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Основная задача организации – благотворительная помощь нуждающимся, пострадавшим, развитие гуманитарных направлений.
«Казцинк», будучи одной из наиболее социально ответственных компаний страны, решил выделить фонду помощь. Предприятиям компании близки те инициативы, которые обозначены в качестве основных в работе фонда «Қазақстан халқына».
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