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Законодательство РК
12:41 31.01.2022

«Казцинк» сделает свой вклад в фонд «Қазақстан халқына»

вклад в фонд Фото: пресс-служба «Казцинк»
13 млрд тенге группа компаний «Казцинк» внесет в общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» («Народу Казахстана»).

Средства в нем используются для решения наиболее важных социальных задач.

Напомним, новый фонд создан в январе 2022 года по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Основная задача организации – благотворительная помощь нуждающимся, пострадавшим, развитие гуманитарных направлений.

«Казцинк», будучи одной из наиболее социально ответственных компаний страны, решил выделить фонду помощь. Предприятиям компании близки те инициативы, которые обозначены в качестве основных в работе фонда «Қазақстан халқына».

Партнерский материал

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