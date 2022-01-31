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14:38 31.01.2022

Женился казахстанский боксер-тяжеловес Серик Мусадилов

Бокс Свадьба Фото: Instagram/serikmussadilov
Казахстанский боксер тяжелого веса Серик Мусадилов (11-0, 9 КО), которого в Америке называют казахским Тайсоном, накануне сыграл свадьбу, сообщает Zakon.kz.

Этой новостью поделился сам боксер на своей странице в Instagram.

27-летний Серик Мусадилов по прозвищу Панда – воспитанник школы бокса города Экибастуза. Уже несколько лет тренируется в Майами (США), где и начал свою профессиональную карьеру. На данный момент казахстанец имеет в своем активе 11 боев (все победы) и девять из них нокаутом.

Свой последний бой Серик Мусадилов провел в ноябре, по результатам восьми раундов победив американца Дастина Лонга. Следующий поединок у казахстанского боксера намечается весной.

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