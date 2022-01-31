14:31 31.01.2022
Токаев примет участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР совершит рабочий визит в Пекин, сообщает Zakon.kz.
Об этом на странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента.
4-5 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр, – говорится в сообщении Берика Уали.
Кроме того, как отмечено в публикации, программа визита включает переговоры президента Казахстана с лидером Китая.
4 февраля в столице Поднебесной открываются XXIV зимние Олимпийские игры.
Казахстан на Белых играх представят 33 спортсмена, выигравшие 83 лицензии в восьми видах спорта – фристайле (могул и акробатика), шорт-треке, конькобежном спорте, лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина.