Токаев примет участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр

Об этом на странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента.

4-5 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр, – говорится в сообщении Берика Уали.

Кроме того, как отмечено в публикации, программа визита включает переговоры президента Казахстана с лидером Китая.

4 февраля в столице Поднебесной открываются XXIV зимние Олимпийские игры.