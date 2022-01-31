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14:31 31.01.2022

Токаев примет участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр

посещение Пекина Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР совершит рабочий визит в Пекин, сообщает Zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента.

4-5 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр, – говорится в сообщении Берика Уали.

Кроме того, как отмечено в публикации, программа визита включает переговоры президента Казахстана с лидером Китая.

4 февраля в столице Поднебесной открываются XXIV зимние Олимпийские игры.

Казахстан на Белых играх представят 33 спортсмена, выигравшие 83 лицензии в восьми видах спорта – фристайле (могул и акробатика), шорт-треке, конькобежном спорте, лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина.

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