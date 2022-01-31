Казахстанский врач назвал главные риски для беременных при «Омикроне»

«Омикрон» уже в Казахстане. По словам врача, картина болезни при «омикрон-штамме» серьезно отличается от штамма «Дельта», из-за которого произошла четвертая волна коронавируса.

Теперь потери обоняния у пациентов нет, а первыми симптомами становятся боль в горле и насморк. У беременных в первые дни даже может не быть высокой температуры, позже появляются сильные головные боли. Предварительные данные о высокой заразности «Омикрона» подтверждаются, как и информация о том, что вызванная этим вариантом инфекция в основном протекает легче, чем в случае с «Дельтой», и пациентам значительно реже требуется профессиональная помощь медиков. Стоит отметить, что в четвертую волну коронавируса среди вакцинированных женщин не было ни одной с пневмонией. Это практически залог хорошего течения болезни. Главный врач ГКБ №1 Алматы Эрнест Калиев

Говорят, что в случае заражения беременные подвержены более высокому риску развития тяжелых форм COVID-19. Кроме того, заболевание КВИ во время беременности также ассоциируется с повышенным риском преждевременных родов.

В то же время беременность на фоне пандемии – не повод для паники. Тем более, что две трети беременных переносят коронавирус в легкой или бессимптомной форме. Такие пациенты требуют домашней изоляции и амбулаторного наблюдения с использованием всех неспецифических мер профилактики передачи и осложнений. Это самые простые, но эффективные мероприятия – личная гигиена, полоскание горла и носа солевыми растворами, обильное горячее питье до 30-50 мл/кг/сут, усиленное белковое питание, проветривание помещений, свежий воздух.

У подавляющего большинства женщин беременность окончится нормальными, здоровыми родами – вне зависимости от того, были они инфицированы коронавирусом или нет. Не стоит откладывать беременность либо прерывать ее. Единственное, необходимо вакцинироваться – за месяц до беременности или после 12 недель. Особенно высокому риску развития серьезных осложнений в случае заражения COVID-19 подвержены беременные женщины более старшего возраста, беременные, страдающие избыточным весом или гипертензией и диабетом. Эрнест Калиев

Важно, чтобы беременные, как и окружающие их люди, принимали необходимые меры предосторожности для профилактики заражения COVID-19. В случае недомогания (в том числе появления повышенной температуры тела, кашля или одышки) беременным следует немедленно обратиться к врачу.

У беременных женщин, госпитализированных с подозрением на COVID-19 или подтвержденной инфекцией, реже наблюдается лихорадка или мышечная боль, однако при тяжелом течении заболевания они чаще, чем небеременные, нуждаются в интенсивной терапии. Всегда трудный выбор. В случае риска для жизни матери уже не важно, какой срок беременности, доношенный ребенок или нет, необходимо родоразрешение. Это всегда трудное решение для врачей, мамы и родных. Чаще всего в случаях риска для жизни организмы матери и плода к родам не готовы, и методом выбора является тогда кесарево сечение. Это опасный оперативный метод, при котором всегда существуют трудноуправляемые риски, а при COVID-19 послеродовая активация свертывающей системы повышает тромбообразование в несколько раз. В связи с чем проводится лечение препаратами, которые повышают риск кровотечения и дополнительных рисков у матери и плода. Эрнест Калиев

Вероятность развития тяжелых осложнений в результате COVID-19 также повышена у беременных при наличии таких соматических заболеваний, как диабет или гипертония, а также у вынашивающих ребенка в позднем возрасте или имеющих избыточную массу тела.

Риски для новорожденных и матерей

Каждый четвертый младенец, рождающийся от матери с COVID-19, поступает в неонатологическое отделение. При тромбозе плаценты очень высок риск мертворождений и неонатальной смертности.

Мы понимаем, что беременные женщины с COVID-19 и их новорожденные младенцы могут с большей вероятностью нуждаться в специализированной помощи. Для организации перинатальной помощи третьего уровня (то есть для совсем маленьких недоношенных новорожденных и тяжелых беременных и родильниц) полное содействие оказали все родильные дома и УОЗ Алматы. Право женщины на позитивный опыт беременности и родов подлежит защите независимо от того, инфицирована она COVID-19 или нет. Кроме того, важно учитывать, что COVID-19 повышает уровень стресса и тревоги, и медицинские специалисты должны проявлять компетентность и отзывчивость при реагировании на нужды беременных. Эрнест Калиев

На сегодняшний день способность активного вируса передаваться от матери плоду или новорожденному пока не установлена.

Тесный контакт и раннее исключительно грудное вскармливание помогают ребенку развиваться. Женщина должна иметь возможность безопасно кормить ребенка грудью, соблюдая надлежащую респираторную гигиену, телесно контактировать с ребенком и находиться в одном помещении с ним.

До и после физических контактов с новорожденным необходимо мыть руки, а также регулярно выполнять гигиеническую обработку всех поверхностей. Матерям с симптомами COVID-19 при физических контактах с ребенком рекомендуется всегда носить медицинскую маску.