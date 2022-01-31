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15:07 31.01.2022

Врачи рассказали, когда Алматы выйдет из «красной» зоны

Заместитель главного санврача Алматы Фото: акимат Алматы
В Алматы на прошлой неделе 42 тыс. человек получили третью дозу вакцины от коронавируса. Если в городе будет высокий темп вакцинации, город скорее выйдет из «красной» зоны. Об этом на брифинге сказала заместитель главного санврача Алматы Асель Калыкова, передает Zakon.kz.
Также хочу поблагодарить жителей Алматы за проявленную ответственность, ведь за неделю количество ревакцинированных выросло почти на 42 тыс. человек, или на 36%. Это позволило увеличить иммунную прослойку среди населения до 56,8% (52,6% вакцинированных + 4,2% переболевших с начала пандемии), что повлияло на стабилизацию заболеваемости. Продолжив этот темп, мы скорее сможем выйти из «красной» зоны и вернуться к прежнему темпу жизни.Асель Калыкова

Алматы находится в «красной» зоне с 12 января 2022 года.

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