Врачи рассказали, когда Алматы выйдет из «красной» зоны

Также хочу поблагодарить жителей Алматы за проявленную ответственность, ведь за неделю количество ревакцинированных выросло почти на 42 тыс. человек, или на 36%. Это позволило увеличить иммунную прослойку среди населения до 56,8% (52,6% вакцинированных + 4,2% переболевших с начала пандемии), что повлияло на стабилизацию заболеваемости. Продолжив этот темп, мы скорее сможем выйти из «красной» зоны и вернуться к прежнему темпу жизни. Асель Калыкова

Алматы находится в «красной» зоне с 12 января 2022 года.