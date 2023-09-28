Насколько безопасны вакцины от гриппа, рассказала врач

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова рассказала, насколько безопасны вакцины от гриппа для здоровья, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что российская вакцина "Гриппол плюс" применяется в Алматы не первый год. Клинические исследования и опыт применения препарата показали, что вакцина слабореактогенная. По иммуногенности соответствует всем критериям эффективности гриппозных вакцин.

"Она является высокочищенным препаратом, хорошо переносится детьми и взрослыми. Неблагоприятные явления после иммунизации, то есть после получения вакцины, и поствакцинальных осложнений по городу на протяжении ряда лет не было зарегистрировано", – сказала Асель Калыкова.

При этом она подчеркнула, что реакция на любую вакцинацию должна быть ожидаемой. На месте прививки могут появиться покраснения, уплотненность кожи или отек. Кроме того, температура, слабость и недомогание. Но эти реакции после вакцинации считаются нормой.

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