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Законодательство РК
16:24 31.01.2022

ДТП с грузовиком на трассе – погибли пять человек

ДТП, грузовик Фото: ДП Актюбинской области
30 января в Актюбинской области произошло ДТП, передает Zakon.kz.
На автодороге Самара – Шымкент, вблизи поселка Улке, водитель грузовой автомашины Mercedes-Benz Actros выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Toyota Camry-55. Пресс-служба ДП Актюбинской области

ДТП, машина

Фото: Фото: ДП Актюбинской области

ВодительToyota и четверо пассажиров от полученных травм скончались на месте ДТП.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 4 ст. 345 УК РК. Проводится расследование.

Анастасия Стативкина
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