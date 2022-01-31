ДТП с грузовиком на трассе – погибли пять человек

На автодороге Самара – Шымкент, вблизи поселка Улке, водитель грузовой автомашины Mercedes-Benz Actros выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Toyota Camry-55. Пресс-служба ДП Актюбинской области

Фото: Фото: ДП Актюбинской области

ВодительToyota и четверо пассажиров от полученных травм скончались на месте ДТП.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 4 ст. 345 УК РК. Проводится расследование.