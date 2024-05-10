Депутат и семья учителей погибли в ДТП на трассе Самара – Шымкент

В Актюбинской области 9 мая произошло смертельное ДТП, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области, автомашина ВАЗ врезалась в попутно двигавшийся грузовик МАN. В результате водитель ВАЗа и двое его пассажиров скончались. Вытаскивали их из машины при помощи гидравлического оборудования.

Как пишет Диапазон, за рулем ВАЗа был 45-летний учитель физкультуры Иргизской средней школы. Его на скорой доставили в районную больницу, но от полученных травм мужчина умер. Его жена погибла на месте происшествия. Женщина работала учителем начальных классов в школе Иргиза. Третий погибший – 28-летний ветеринарный врач. Он был депутатом Иргизского районного маслихата.

У погибших супругов остались трое детей.

По факту ДТП полиция проводит досудебное расследование.

9 мая в Алматы произошло страшное столкновение легковушки и грузовика.