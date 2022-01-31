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Законодательство РК
16:24 31.01.2022

Изменился порядок выдачи путевок для любительской ловли рыбы

правила рыбной ловли в рк Фото: pixabay
Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 января 2022 года внесены изменения в правила осуществления любительского рыболовства, сообщает Zakon.kz.

Теперь для получения путевки нужно предоставить только документ, удостоверяющий личность. Путевка выдается по устному заявлению рыболова.

Путевку можно получить через канцелярию природоохранного учреждения и его филиалов либо в пунктах реализации путевок, установленных природоохранным учреждением, также допускается онлайн-выдача путевок, при которой заполненная путевка с чеком и электронной печатью предоставляется онлайн. Оформление занимает 30 минут.

Как уточняется, путевка выдается на срок до семи календарных дней, объем вылова рыбы составляет не более пяти килограммов на одного рыболова в сутки.

Приказ вводится в действие с 24 января 2022 года.

Лариса Черненко
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