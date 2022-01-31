Изменился порядок выдачи путевок для любительской ловли рыбы

Теперь для получения путевки нужно предоставить только документ, удостоверяющий личность. Путевка выдается по устному заявлению рыболова.

Путевку можно получить через канцелярию природоохранного учреждения и его филиалов либо в пунктах реализации путевок, установленных природоохранным учреждением, также допускается онлайн-выдача путевок, при которой заполненная путевка с чеком и электронной печатью предоставляется онлайн. Оформление занимает 30 минут.

Как уточняется, путевка выдается на срок до семи календарных дней, объем вылова рыбы составляет не более пяти килограммов на одного рыболова в сутки.

Приказ вводится в действие с 24 января 2022 года.