Право

Изменились правила выдачи путевок на охоту

охотники идут по лесу, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 14:24 Фото: pixabay
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 6 октября 2025 года внес изменения в типовую форму путевки, а также Правила ее выдачи, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что путевка выдается субъектом охотничьего хозяйства физическим лицам по их обращению (устное или письменное) для посещения закрепленных охотничьих угодий с целью добывания объектов животного мира при наличии разрешения на пользование животным миром.

Путевка выдается в бумажном или в электронной форме, при наличии разрешения на пользование животным миром субъектом охотничьего хозяйства физическим лицам по их обращению устно, а также в бумажной или электронной форме для посещения закрепленных охотничьих хозяйств с целью изъятия животного мира.

В случае обращения физического лица за получением путевки в электронном формате она формируется автоматически и направляется в его личный кабинет или на электронную почту физического лица.

В выдаче путевок для проведения охоты отказывается в случае отсутствия или полного освоения субъектами охотничьего хозяйства квоты на изъятие объектов животного мира.

Указывается, что субъекты охотничьего хозяйства в случае выдачи путевок на бумажном носителе регистрируют их в журнале, который пронумеровывается, прошнуровывается и заверяется печатью территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

В случае выдачи субъектами охотничьего хозяйства путевок в электронном формате они регистрируются автоматически и направляются в личный кабинет инспектора в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

Приказ вводится в действие с 21 октября 2025 года.

При этом ранее действовавшие правила выдачи путевок утрачивают силу.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
