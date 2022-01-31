Кукушкин проиграл пятикратному чемпиону турниров Большого шлема

Вторая ракетка Казахстана в финале данных соревнований уступил одному из титулованных французских теннисистов – Пьер-Югу Эрберу, победителю пяти турниров Большего шлема в парном разряде. В решающем матче квалификационного раунда Михаил проиграл хозяину турнира в двух сетах – 6:7, 5:7.

В полуфинале Кукушкин обыграл представителя Чехии, пятого номера отборочных состязаний Иржи Лехечки – 6:2, 6:3.

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