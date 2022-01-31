Роза Карибжанова стала главой Комитета культуры

Приказом министра культуры и спорта РК Карибжанова Роза Самидоллиновна назначена на должность председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта. Пресс-служба премьер-министра

Роза Карибжанова родилась в 1964 году в Тургайской области.

Окончила Карагандинский государственный университет, Евразийский гуманитарный институт, Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при президенте РК.

Трудовую деятельность начала в 1986 году учителем истории, завучем по воспитательной работе Укинской СШ Кийминского района Тургайской области.

В 1988-1991 годы — второй секретарь Кийминского райкома комсомола, секретарь Тургайского обкома ЛКСМ Казахстана.

С 1991 по 1994 год — ведущий специалист, начальник организационного отдела Семипалатинского областного комитета по делам молодежи.

1994-2000 годы — главный специалист Семипалатинского областного управления по делам молодежи, туризма и спорта, Комитета молодежи, туризма и спорта Семипалатинска, начальник отдела воспитательной работы и молодежной политики Управления образования, молодежи и спорта Семипалатинска.

2000-2003 годы — ведущий, главный специалист, начальник отдела Комитета по управлению архивами и документацией Министерства культуры и общественного согласия РК.

2003-2008 годы — главный эксперт социально-экономического отдела Канцелярии премьер-министра РК.

2008-2014 годы — заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры Республики Казахстан.

С 2014 по 2016 год — председатель Комитета по делам молодежи, директор департамента молодежной политики Министерства образования и науки РК.

2016-2019 годы — директор департамента внутреннего администрирования Министерства информации и общественного развития РК.

2019-2020 годы — заместитель председателя правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру».

С ноября 2020 года и по настоящее время работала заведующей сектором отдела внутренней политики Администрации президента РК.