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23:27 31.01.2022

83-летняя фигуристка из Карагандинской области покорила Казнет

лед Фото: pixabay
Рысты Ильясова живет в поселке Актас, и специально приезжает за 15 км в областной центр, чтобы покататься на льду, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал Астана, пенсионерка не была профессиональной спортсменкой, на жизнь зарабатывала нелегким физическим трудом, но все равно находила время и силы для спорта.

Отмечается, что фигуристка перед каждым выходом на лед обязательно разминается – качает пресс и делает специальные упражнения.

Сын купил хорошие коньки. В прошлом году много каталась, в этом вот первый раз вышла. Льда нормального не было.  Я с детства со спортом дружу. И коньками занималась, и боксом, и прыжками в высоту. В ауле под Петропавловском, где прошла юность, все спорт любили. Но профессионально спортом не занималась никогда. Я до сих пор выхожу на пробежки. Подружки мои смеются. А мне-то что! Главное, мне это бодрость дает. Жительница поселка Актас Рысты Ильясова

Бабушка сменила множество профессий. Работала кухаркой в колхозе, дояркой, пастухом, стригла овец. Говорит, в поселке была первая пловчиха. Сын Ильясовой говорит, мама человек позитивный и решительный. Что задумала, всегда сделает. Бораш с опаской пускает ее на лед, но другого выхода нет.

Уточняется, что приостановить спортивную бабушку могут лишь боли в суставах. Но после зарядки и массажа, она снова не может усидеть на месте.

Не надо сидеть дома, выходите на улицу, занимайтесь спортом, дружите! Жительница поселка Актас Рысты Ильясова
Елена Беляева
Карагандинская область
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