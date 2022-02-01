00:41 01.02.2022
Назальная вакцина позволит увеличить интервал для ревакцинации - эксперт
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что клинические испытания интраназальной вакцины вскоре могут завершиться. Препарат, по его словам, поможет увеличить интервал для ревакцинации, передает Zakon.kz
Как сообщает ТАСС, завершение испытаний ожидается в течение ближайших двух-2,5 месяцев.
Если все будет идти действительно по плану, в течение двух месяцев, двух - двух с половиной месяцев закончатся испытания первой и второй фазы интраназальной вакцины. И это, надеюсь, позволит Минздраву выдать регистрационное удостоверение и перейти к массовому применению этого вакцинного препарата.