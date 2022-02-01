Назальная вакцина позволит увеличить интервал для ревакцинации - эксперт

Как сообщает ТАСС, завершение испытаний ожидается в течение ближайших двух-2,5 месяцев.

Если все будет идти действительно по плану, в течение двух месяцев, двух - двух с половиной месяцев закончатся испытания первой и второй фазы интраназальной вакцины. И это, надеюсь, позволит Минздраву выдать регистрационное удостоверение и перейти к массовому применению этого вакцинного препарата.