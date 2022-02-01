Казахстан покидает Евро-2022 проиграв Украине

Украинцы первыми открыли счет и уверенно повели по ходу матча с разницей в три мяча.

Автором первого гола у соперников стал Петр Шотурма, который реализовал пенальти в ворота Игиты. Затем Игорь Корсун и Михаил Зварич довели счет до 3:0.

Вскоре защитник казахстанской сборной Дуглас сумел поразить ворота украинской команды. А затем отличился лучший бомбардир казахстанцев Биржан Оразов – 3:2. Однако, после этого, соперники за полминуты забили два гола, доведя счет до 5:2. За минуту до окончания поединка Биржан Оразов поставил итоговый результат – 3:5 в пользу дружины «жовто-блакитных».

Тем самым, действующие бронзовые призеры Евро – сборная Казахстана –закончили свой тур по Голландии.

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