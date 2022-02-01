Количество заболевших КВИ за сутки продолжает снижаться в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировали 5466 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 421,
в Алматы – 1 037,
в Шымкенте – 40,
в Акмолинской области – 691,
в Актюбинской области – 195,
в Алматинской области – 232,
в Атырауской области – 48,
в ВКО – 183,
в Жамбылской области – 58,
в ЗКО – 115,
в Карагандинской области – 729,
в Костанайской области – 453,
в Кызылординской области – 20,
в Мангистауской области – 66,
в Павлодарской области – 803,
в СКО – 358,
в Туркестанской области – 17.
Всего в стране подтверждено 1 238 954 случая.
15 816 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 6669,
в Алматы – 2922,
в Шымкенте – 58,
в Акмолинской области – 378,
в Актюбинской области – 119,
в Алматинской области – 451,
в Атырауской области – 696,
в ВКО – 310,
в Жамбылской области – 60,
в ЗКО – 165,
в Карагандинской области – 1740,
в Костанайской области – 297,
в Кызылординской области – 375,
в Мангистауской области – 155,
в Павлодарской области – 675,
в СКО – 513,
в Туркестанской области – 233.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 085 679 человек.