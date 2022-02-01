Количество заболевших КВИ за сутки продолжает снижаться в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировали 5466 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 421,

в Алматы – 1 037,

в Шымкенте – 40,

в Акмолинской области – 691,

в Актюбинской области – 195,

в Алматинской области – 232,

в Атырауской области – 48,

в ВКО – 183,

в Жамбылской области – 58,

в ЗКО – 115,

в Карагандинской области – 729,

в Костанайской области – 453,

в Кызылординской области – 20,

в Мангистауской области – 66,

в Павлодарской области – 803,

в СКО – 358,

в Туркестанской области – 17.

Всего в стране подтверждено 1 238 954 случая.

15 816 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 6669,

в Алматы – 2922,

в Шымкенте – 58,

в Акмолинской области – 378,

в Актюбинской области – 119,

в Алматинской области – 451,

в Атырауской области – 696,

в ВКО – 310,

в Жамбылской области – 60,

в ЗКО – 165,

в Карагандинской области – 1740,

в Костанайской области – 297,

в Кызылординской области – 375,

в Мангистауской области – 155,

в Павлодарской области – 675,

в СКО – 513,

в Туркестанской области – 233.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 085 679 человек.