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08:01 01.02.2022

Количество заболевших КВИ за сутки продолжает снижаться в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
В стране зарегистрировали на 2025 заболевших меньше, чем днем ранее. В Нур-Султане количество заболевших снизилось с 1194 до 421, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировали 5466 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 421,

  • в Алматы – 1 037,

  • в Шымкенте – 40,

  • в Акмолинской области – 691,

  • в Актюбинской области – 195,

  • в Алматинской области – 232,

  • в Атырауской области – 48,

  • в ВКО – 183,

  • в Жамбылской области – 58,

  • в ЗКО – 115,

  • в Карагандинской области – 729,

  • в Костанайской области – 453,

  • в Кызылординской области – 20,

  • в Мангистауской области – 66,

  • в Павлодарской области – 803,

  • в СКО – 358,

  • в Туркестанской области – 17.

Всего в стране подтверждено 1 238 954 случая.

15 816 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 6669,

  • в Алматы – 2922,

  • в Шымкенте – 58,

  • в Акмолинской области – 378,

  • в Актюбинской области – 119,

  • в Алматинской области – 451,

  • в Атырауской области – 696,

  • в ВКО – 310,

  • в Жамбылской области – 60,

  • в ЗКО – 165,

  • в Карагандинской области – 1740,

  • в Костанайской области – 297,

  • в Кызылординской области – 375,

  • в Мангистауской области – 155,

  • в Павлодарской области – 675,

  • в СКО – 513,

  • в Туркестанской области – 233.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 085 679 человек.

Данияр Кунафин
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