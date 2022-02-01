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08:45 01.02.2022

Автобус столкнулся с микроавтобусом в Алматы

ДТП Алматы автобус Фото: Zakon.kz
После ДТП на перекрестке улиц Жансугурова и Жумабаева образовался дорожный затор из-за микроавтобуса, водитель которого пострадал, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром 1 февраля в Алматы произошло ДТП автобуса с микроавтобусом.

Водитель Nissan Largo ехал по ул. Жансугурова в северном направлении. Водитель автобуса маршрута №106 двигался по ул. Жумабаева на запад.

По словам очевидцев, автобус выехал на перекресток на скорости. Nissan ударил переднюю часть автобуса и развернулся. От удара микроавтобус развернуло. Автобус проехал перекресток и смог остановиться только на остановке.

Пострадал водитель Nissan. Обращений в больницу от пассажиров автобуса не поступало.

ДТП Алматы 1 февраля

Фото: Zakon.kz

ДТП Алматы 1 февраля

Фото: Zakon.kz

ДТП Алматы 1 февраля

Фото: Zakon.kz

ДТП Алматы 1 февраля

Фото: Zakon.kz

ДТП Автобус Алматы

Фото: Zakon.kz

ДТП Алматы 1 февраля

Фото: Zakon.kz

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