Автобус столкнулся с микроавтобусом в Алматы

Ранним утром 1 февраля в Алматы произошло ДТП автобуса с микроавтобусом.

Водитель Nissan Largo ехал по ул. Жансугурова в северном направлении. Водитель автобуса маршрута №106 двигался по ул. Жумабаева на запад.

По словам очевидцев, автобус выехал на перекресток на скорости. Nissan ударил переднюю часть автобуса и развернулся. От удара микроавтобус развернуло. Автобус проехал перекресток и смог остановиться только на остановке.

Пострадал водитель Nissan. Обращений в больницу от пассажиров автобуса не поступало.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz