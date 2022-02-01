08:45 01.02.2022
Автобус столкнулся с микроавтобусом в Алматы
Фото: Zakon.kz
После ДТП на перекрестке улиц Жансугурова и Жумабаева образовался дорожный затор из-за микроавтобуса, водитель которого пострадал, сообщает Zakon.kz.
Ранним утром 1 февраля в Алматы произошло ДТП автобуса с микроавтобусом.
Водитель Nissan Largo ехал по ул. Жансугурова в северном направлении. Водитель автобуса маршрута №106 двигался по ул. Жумабаева на запад.
По словам очевидцев, автобус выехал на перекресток на скорости. Nissan ударил переднюю часть автобуса и развернулся. От удара микроавтобус развернуло. Автобус проехал перекресток и смог остановиться только на остановке.
Пострадал водитель Nissan. Обращений в больницу от пассажиров автобуса не поступало.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz