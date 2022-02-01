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09:20 01.02.2022

Ситуация по коронавирусу остается напряженной – глава Минздрава

Ажар Гиният Фото: пресс-службы ПМ РК
Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
В республике эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции остается напряженной. Среднесуточное количество случаев за последнюю неделю составило более 8 тыс. Согласно матрице, 14 регионов находятся в «красной» зоне, Кызылординская область и Шымкент перешли в «желтую» зону. В «зеленой» зоне Туркестанская область. Министр здравоохранения Ажар Гиният

По ее словам, в январе уровень летальности от коронавируса снизился в 1,3 раза. При этом за последние две недели заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в 2,4 раза.

Наибольший рост заболеваемости – в шесть раз – отмечается в пяти регионах – Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях. В семи регионах – Западно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Атырауской областях и Алматы заболеваемость выросла от двух до шести раз. В Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областях, Нур-Султане и Шымкенте – рост в два раза.Министр здравоохранения Ажар Гиният

В связи с этим глава Минздрава поручила местным исполнительным органам продолжить информационно-разъяснительную работу среди населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции и привлечь к ней все заинтересованные органы и организации. 

Тамила Языкова
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