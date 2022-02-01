Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:30 01.02.2022

Названы регионы — лидеры и аутсайдеры по вакцинации от коронавируса в Казахстане

Иммунизация против КВИ, ревакцинация против КВИ Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства назвал регионы, отстающие по вакцинированию и ревакцинации населения против КВИ, передает корреспондент Zakon.kz.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией еще не стабилизировалась, уровень продолжает оставаться высоким. Большинство регионов остаются в «красной зоне». Сейчас наибольший прирост заболевания фиксируется в Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Контроль эпидемиологической ситуации нужно продолжать. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Указал глава правительства и на рост заболеваемости КВИ среди школьников. Он поручил акимам регионов обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологического режима во всех учебных заведениях, а также активизировать работу по вакцинированию и ревакцинации населения.

Несмотря на ранее данные поручения, только половина подлежащего вакцинации населения вакцинирована в Мангистауской и Костанайской областях. Также не улучшилась ситуация по ревакцинации в столице, Алматы и Мангистауской области. Вместе с тем Восточно-Казахстанская область достигла охвата более 100% по вакцинации и около 80% по ревакцинации, в Жамбылской области охват вакцинацией почти 100%, ревакцинацией – 66%. Это очень хорошие примеры для остальных регионов. Акимам отстающих регионов взять вопрос вакцинации и ревакцинации на ежедневный контроль.Глава кабмина РК
Мадина Мамырханова
COVID-19 Смаилов Алихан Казахстан
Ерболат Досаев назначен акимом Алматы
31.01.2022
Президент расширил полномочия госсекретаря РК
31.01.2022
Бакытжан Сагинтаев освобожден от должности акима Алматы
31.01.2022
Айнура Сергазиева назначена зампредседателя Агентства по делам госслужбы
31.01.2022
В Казахстане задержаны руководители трех управлений сельского хозяйства
31.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости