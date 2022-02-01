Названы регионы — лидеры и аутсайдеры по вакцинации от коронавируса в Казахстане

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией еще не стабилизировалась, уровень продолжает оставаться высоким. Большинство регионов остаются в «красной зоне». Сейчас наибольший прирост заболевания фиксируется в Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Контроль эпидемиологической ситуации нужно продолжать. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Указал глава правительства и на рост заболеваемости КВИ среди школьников. Он поручил акимам регионов обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологического режима во всех учебных заведениях, а также активизировать работу по вакцинированию и ревакцинации населения.