09:30 01.02.2022
Названы регионы — лидеры и аутсайдеры по вакцинации от коронавируса в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства назвал регионы, отстающие по вакцинированию и ревакцинации населения против КВИ, передает корреспондент Zakon.kz.
Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией еще не стабилизировалась, уровень продолжает оставаться высоким. Большинство регионов остаются в «красной зоне». Сейчас наибольший прирост заболевания фиксируется в Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Контроль эпидемиологической ситуации нужно продолжать. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
Указал глава правительства и на рост заболеваемости КВИ среди школьников. Он поручил акимам регионов обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологического режима во всех учебных заведениях, а также активизировать работу по вакцинированию и ревакцинации населения.
Несмотря на ранее данные поручения, только половина подлежащего вакцинации населения вакцинирована в Мангистауской и Костанайской областях. Также не улучшилась ситуация по ревакцинации в столице, Алматы и Мангистауской области. Вместе с тем Восточно-Казахстанская область достигла охвата более 100% по вакцинации и около 80% по ревакцинации, в Жамбылской области охват вакцинацией почти 100%, ревакцинацией – 66%. Это очень хорошие примеры для остальных регионов. Акимам отстающих регионов взять вопрос вакцинации и ревакцинации на ежедневный контроль.Глава кабмина РК