Бублик начал с победы турнир в Монпелье

В первом круге одиночного разряда лучший теннисист Казахстана обыграл голландца Таллона Грикспора. Александру, который посеян на этих состязаниях под номером 6, для победы понадобилось два тай-брейка. Оба шанса казахстанец использовал благодаря своим эйсам, а всего он подал 20 раз на вылет, итоговый результат на табло – 7:6 (4), 7:6 (5).

1 февраля Бублик начнет выступления в парном разряде с американцем Маккензи Макдональдом. А противостоять им будут Александр Недовесов (Казахстан) и Айсам-уль-Хак Куреши (Пакистан).

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