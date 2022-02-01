Иностранная криптомайнинговая компания внесет 300 млн тенге в фонд «Қазақстан халқына»

На данный момент Казахстан на слуху как один из ключевых игроков в цифровом майнинге. Крупные международные фонды ранее вложили в индустрию криптомайнинга в Казахстане более 100 млрд тенге. Многие иностранные инвесторы высказывают опасения относительно бизнес-климата в РК в связи с последними регуляторными ограничениями и массовыми отключениями легальных майнеров.

Несмотря на январские события, наша компания настроена оптимистично по отношению к текущим государственным реформам. Рассчитываем на то, что обновленный курс правительства Казахстана будет направлен в том числе и на сохранение благоприятного инвестиционного климата как для внутреннего, так и для внешнего инвестора, а также на то, что вопросы энергодефицита и государственного регулирования отрасли цифрового майнинга будут эффективно решены. Для Genesis Digital Assets Казахстан остается стратегически важным регионом. Марко Стренг, основатель и CEO компании

Как социально ответственная международная компания Genesis Digital Assets уделяет большое внимание вопросам устойчивого развития в регионах присутствия. Компанией было создано порядка 300 новых рабочих мест в регионах Казахстана. Усилиями команды GDA были обеспечены благоприятные условия для функционирования экосистемы локальных компаний, созданных молодыми специалистами из Казахстана.

Меня крайне радует тот факт, что если буквально несколько лет назад в индустрии цифрового майнинга преимущественно работали специалисты из-за рубежа, то сегодня мы видим, что картина кардинально изменилась в пользу молодых и талантливых казахстанцев. Марко Стренг

Вокруг дата-центров вырастают отечественные инфраструктурные предприятия, занимающиеся обслуживанием и сопровождением майнингового оборудования, производством систем вентиляции и охлаждения, разработкой программного обеспечения и многим другим. Genesis Digital Assets гордится своим вкладом в развитие креативной экономики.

В числе ценностей компании – ответственное и осознанное отношение к той стране, где мы работаем и развиваем свой бизнес. Поэтому мы решили, что несмотря на то, что Genesis Digital Assets – это иностранная компания, мы обязаны поддержать казахстанское общество в этот непростой для страны период. Поэтому компания перечислит 300 млн тенге в фонд «Қазақстан халқына». Это будет нашей посильной поддержкой стране, в которую мы верим. Марко Стренг

Genesis Digital Assets – международная компания в области индустриального биткоин-майнинга с доминирующим американским акционерным участием. Созданная в 2017 году, Genesis Digital Assets по праву может быть названа самой опытной майнинговой компанией в мире. По данным на октябрь 2021 года, GDA обслуживала 2,4% мировых биткоин-вычислений в более чем 20 собственных дата-центрах, расположенных в США, Северной Европе и Казахстане. 30% от мощностей компании находятся на территории Республики Казахстан. Марко Стренг (Marco Streng) – пионер индустрии цифрового майнинга, основавший компанию Genesis Mining в 2017 году и развивший ее в одну из крупнейших майнинговых компаний в мире.

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