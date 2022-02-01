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Законодательство РК
10:03 01.02.2022

В Минздраве РК рассказали, сколько человек получили вакцину от КВИ

Иммунизация, ревакцинация, прививка Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства сообщила, что против КВИ всего по стране вакцинировано более 80% подлежащего взрослого населения, передает корреспондент Zakon.kz.
В январе привито более 196 тыс. человек. Наиболее активная работа по вакцинации проводилась в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях. Всего по стране вакцинировано более 80% подлежащего взрослого населения, или 51,7% от численности населения республики, первым компонентом – 77%, вторым компонентом – 47,8%. Министр здравоохранения Ажар Гиният

В справочной информации к заседанию правительства сообщается, что первым компонентом привито более 9,8 млн человек, вторым – более 9,1 млн человек.

Охват вакцинацией ниже 60% отмечается в двух регионах страны – Мангистауской и Костанайской областях. Глава Минздрава РК

Активно, по ее данным, проводится ревакцинация населения против КВИ: к этому часу третью дозу вакцины получили более 1,5 млн человек, из них около 1 млн – в январе. Наиболее высокий охват отмечается в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях.

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