В Минздраве РК рассказали, сколько человек получили вакцину от КВИ

В январе привито более 196 тыс. человек. Наиболее активная работа по вакцинации проводилась в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях. Всего по стране вакцинировано более 80% подлежащего взрослого населения, или 51,7% от численности населения республики, первым компонентом – 77%, вторым компонентом – 47,8%. Министр здравоохранения Ажар Гиният

В справочной информации к заседанию правительства сообщается, что первым компонентом привито более 9,8 млн человек, вторым – более 9,1 млн человек.

Охват вакцинацией ниже 60% отмечается в двух регионах страны – Мангистауской и Костанайской областях. Глава Минздрава РК

Активно, по ее данным, проводится ревакцинация населения против КВИ: к этому часу третью дозу вакцины получили более 1,5 млн человек, из них около 1 млн – в январе. Наиболее высокий охват отмечается в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях.