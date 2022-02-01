ЦИК внес представление о прекращении полномочий депутата Мажилиса Нурлана Нигматулина

В соответствии со ст. 52 Конституции РК, пп. 3 и 8 ст. 24 Конституционного закона РК от 16 октября 1995 года «О Парламенте РК и статусе его депутатов» Центризбирком постановил:

установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Нигматулина Нурлана Зайруллаевича; внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Нигматулина Н.З. в Мажилис Парламента РК.

Нурлан Нигматулин родился в 1962 году в Караганде.

Окончил Карагандинский политехнический институт. Доктор политических наук.

После окончания института работал инженером, начальником автоколонны ПО «Карагандаоблгаз».

В 1985-1990 годах работал первым секретарем Ленинского райкома ЛКСМ Казахстана, заместителем заведующего отделом комсомольских организаций ЦК ЛКСМ Казахстана, секретарем, первым секретарем Карагандинского обкома ЛКСМ Казахстана.

В 1990-1993 годах – председатель Комитета молодежных организаций Казахстана.

В 1993-1995 годах – президент казахско-американского совместного предприятия «Тенгри».

С 1995 по 1999 год – государственный инспектор, заместитель заведующего Организационно-контрольным отделом Администрации президента РК.

В 1999-2002 годах – заместитель акима города Астаны.

С 2002 по 2004 год – вице-министр транспорта и коммуникаций РК.

С 2004 по 2006 год – заместитель руководителя Администрации президента РК.

С 2006 по 2009 год – аким Карагандинской области.

С 2009 по 2012 год – первый заместитель председателя НДП «Нур Отан».

С 20 января 2012 года по 3 апреля 2014 года – председатель Мажилиса Парламента РК пятого созыва, руководитель фракции НДП «Нур Отан» в Мажилисе Парламента РК.

С 3 апреля 2014 года по 21 июня 2016 года – руководитель Администрации президента РК.

С 22 июня 2016 года – единогласно избран председателем Мажилиса Парламента РК шестого созыва, член партии «Нур Отан», избран по партийному списку.

С 22 августа 2019 года – единогласно избран руководителем фракции партии Nur Otan в Мажилисе Парламента РК.

14 января 2021 года единогласно избран на пост руководителя фракции партии Nur Otan в Мажилисе Парламента РК.

15 января 2021 года единогласно избран председателем Мажилиса Парламента РК.