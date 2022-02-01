11:12 01.02.2022
Не заниматься самолечением при COVID-19 призвали казахстанцев в Минздраве
Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства указала на недопустимость самолечения при коронавирусе, передает корреспондент Zakon.kz.
Для своевременного оказания медицинской помощи и снижения числа тяжелых больных необходимо усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о недопустимости самолечения КВИ, обеспечить достаточное количество мобильных бригад. Для этого акиматам регионов необходимо своевременно выделять дополнительный автотранспорт. Министр здравоохранения Ажар Гиният
Рассказала министр и о необходимости постоянно контролировать обеспечение лекарствами поликлиник, а также наличие в аптеках противовоспалительных и жаропонижающих средств.
Необходимо усилить работу ситуационных центров поликлиник, чтобы обеспечить всех амбулаторных больных осмотром и динамическим наблюдением, в том числе с использованием дистанционных услуг.Глава Минздрава РК