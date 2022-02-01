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Законодательство РК
11:12 01.02.2022

Не заниматься самолечением при COVID-19 призвали казахстанцев в Минздраве

Стационар, лечение КВИ Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства указала на недопустимость самолечения при коронавирусе, передает корреспондент Zakon.kz.
Для своевременного оказания медицинской помощи и снижения числа тяжелых больных необходимо усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о недопустимости самолечения КВИ, обеспечить достаточное количество мобильных бригад. Для этого акиматам регионов необходимо своевременно выделять дополнительный автотранспорт. Министр здравоохранения Ажар Гиният

Рассказала министр и о необходимости постоянно контролировать обеспечение лекарствами поликлиник, а также наличие в аптеках противовоспалительных и жаропонижающих средств.

Необходимо усилить работу ситуационных центров поликлиник, чтобы обеспечить всех амбулаторных больных осмотром и динамическим наблюдением, в том числе с использованием дистанционных услуг.Глава Минздрава РК
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