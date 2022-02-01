Не заниматься самолечением при COVID-19 призвали казахстанцев в Минздраве

Для своевременного оказания медицинской помощи и снижения числа тяжелых больных необходимо усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о недопустимости самолечения КВИ, обеспечить достаточное количество мобильных бригад. Для этого акиматам регионов необходимо своевременно выделять дополнительный автотранспорт. Министр здравоохранения Ажар Гиният

Рассказала министр и о необходимости постоянно контролировать обеспечение лекарствами поликлиник, а также наличие в аптеках противовоспалительных и жаропонижающих средств.