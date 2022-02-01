В Минздраве заявили о циркуляции в Казахстане гриппа А

Она отметила, что до начала эпидсезона против гриппа привились более 2,7 млн человек, что составляет 14% населения страны.

В настоящее время по всей республике отмечается циркуляция вируса гриппа А. На уровне лаборатории установлено более 500 случаев. Со второй декады января отмечается резкий подъем заболеваемости ОРВИ, что соответствует эпидемическому сезону. По сравнению с эпидсезоном 2019 года заболеваемость выросла в 1,2 раза. За последнюю неделю сохраняется высокий уровень заболеваемости. Только среди детей она увеличилась на 13%. Министр здравоохранения Ажар Гиният

По словам министра, в условиях офлайн-обучения сохраняется высокий риск роста заболеваемости детского населения как коронавирусом, так и ОРВИ.

Неспецифические меры профилактики гриппа и ОРВИ аналогичны профилактике КВИ и также актуальны – это соблюдение масочного режима, отказ от посещения мест массового скопления. При появлении признаков заболевания нужно оставаться дома, изолироваться от окружающих и своевременно обращаться за медицинской помощью. Министр здравоохранения Ажар Гиният

Министр подчеркнула, что 50% заболевших ОРВИ – это дети. В связи с чем попросила акимов регионов обратить внимание на соблюдение профилактических мер в организациях воспитания и образования.

Ранее Ажар Гиният рассказала об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане.