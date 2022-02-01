Казахстан откроет в Москве постоянное представительство при ОДКБ

«Открыть в городе Москве (Российская Федерация) постоянное представительство Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности», – говорится в документе.

Как отмечается, проект указа разработан с целью приведения статуса полномочного представителя Республики Казахстан в постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности в соответствие с нормативной правовой базой ОДКБ и законодательством РК в сфере дипломатической службы.

Как указывается в пояснительной записке, реализация проекта указа потребует внесение изменений в лимит штатной численности МИД РК для включения полномочного представителя и его аппарата в единую штатную численность загранучреждений РК.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 15 февраля.