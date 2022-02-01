10:21 01.02.2022
В Алматинской области задержали семейную пару за организацию финпирамиды
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
За создание финансовой пирамиды «Елимай 2019» в Алматинской области задержаны супруги, сообщает Zakon.kz.
В отношении них по ст. 217 УК РК расследуют уголовные дела в Алматинской области и в других регионах по факту создания и руководства финансовой пирамидой ПК «Елимай 2019». Пресс-служба Агентства РК по финмониторингу
В ведомстве уточнили, что подозреваемые водворены в изолятор временного содержания области.
В настоящее время в полицию обратились уже более 125 пострадавших лиц.